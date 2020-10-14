Невеликі зібрання все частіше стають джерелом зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 у США.

Про це заявив директор Центру США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Роберт Редфілд, пише The Hill.

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Редфілд закликав владу бути особливо уважною до осінніх свят, коли часто збираються великими родинами й багато поколінь.

Видання розповіла про випадок, коли 13-річна дівчина заразила коронавірусом 11 своїх родичів у чотирьох американських штатах під час сімейної подорожі.

За даними Апарату РНБО України, станом на 14 жовтня у США зафіксовано 7 870 653 випадків зараження коронавірусом. 216 169 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. За час пандемії 3 124 593 пацієнти одужали.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу