Небольшие собрания все чаще становятся источником заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США.

Об этом заявил директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд, пишет The Hill.

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Редфилд призвал власти быть особенно внимательными к осенним праздникам, когда часто собираются большими семьями и многие поколения.

Издание рассказало о случае, когда 13-летняя девушка заразила коронавирусом 11 своих родственников в четырех американских штатах во время семейного путешествия.

По данным Аппарата СНБО Украины, по состоянию на 14 октября в США зафиксировано 7 870 653 случаев заражения коронавирусом. 216 169 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За время пандемии 3 124 593 пациента выздоровели.