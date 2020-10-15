Почему одни пациенты переносят COVID-19 бессимптомно, а другим нужна интенсивная терапия? Этот вопрос волнует ученых по всему миру. Новые данные американских исследователей, вероятно, помогут понять, почему течение болезни может так отличаться.

Ключевым фактором риска развития тяжелой формы COVID-19 может быть уровень лейкоцитов CD4. Об этом свидетельствуют данные нового исследования американских ученых, которые выяснили, что при одинаковой вирусной нагрузке именно уровень CD4+ обусловливает по какому сценарию будет развиваться заболевание – бессимптомно или с осложнениями, пишет EurekAlert.

Читайте также CDC: небольшие собрания родственников становятся источником распространения COVID-19

Как пришли к таким выводам

В исследовании приняли участие 27 пациентов с тяжелой формой COVID-19 и 25 человек, которых госпитализировали в больницу по другим причинам, однако тест на коронавирус у них был положительный.

Ученые проанализировали образцы мазков из горла для оценки вирусной нагрузки в организме, а также образцы крови для измерения уровня иммуноглобулинов, цитокинов и иммунных клеток.

В группах обнаружили разницу в уровне иммунных клеток: у бессимптомных пациентов был выше уровень CD4+ клеток – лейкоцитов, отвечающих за иммунный ответ организма на патоген.

Новые данные об цитокиновом шторме

Впрочем, в данном исследовании ученые не обнаружили значимых различий в уровне цитокинов между двумя группами, хотя ранее сообщалось, что пациенты с этим симптомом чаще имеют функциональные нарушения в органах.

Пока ученые планируют подтвердить свои результаты на большей выборке добровольцев, прежде чем окончательно говорить о причинно-следственной связи уровня лейкоцитов и течения коронавирусной болезни.