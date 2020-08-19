Знайшли покриття, яке захистить зуби від карієсу
Дірки у зубах провокують бактерії, але повністю знищувати їх у порожнині рота не зовсім вдала ідея, адже мікробіом бере участь у процесах травлення та й загалом є потрібними організму. Тому, вчені вигадали покриття з наночастинок, яке допоможе вберегти зуби від руйнування – убезпечить від появи карієсу без знищення бактерій.
Фахівці з Університету Іллінойсу дослідили властивості наночастинок з оксиду церію, пише New Atlas.
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Як виникає карієс
Дірки виникають, коли шкідливі бактерії, зокрема Streptococcus mutans, розмножуються, утворюючи на зубах біоплівки (ака-бляшки), при цьому вони виробляють кислоти, що розчиняють зубну емаль.
До слова, попередні дослідження вказували, що такі наночастинки не перешкоджають утворенню біоплівки, що і є причиною руйнування зубів. Та тепер вчені зрозуміли, що якість наночастинок залежить від способу їх виготовлення.
Як уникнути карієсу / Фото Getty Images
Новий матеріал унеможливить утворення біоплівки
Тому, для свого покриття дослідники частинки створили шляхом розчинення у воді аміачної селітри або сульфатних солей. Відтак, коли до пластинки додавали розчин нових наночастинок оксиду церію, виробництво біоплівки на зубах скоротилося на 40 відсотків.
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Вчені також встановили, що звичайний нітрат срібла не впливав на ріст біоплівки. Щобільше, вдалося довести, що наночастинки оксиду церію менш токсичні для клітин людини в ротовій порожнині.
Перспектива відкриття
Праця потребує додаткових досліджень та дослідники запланували поєднати наночастинки з фторидом, що зміцнює емаль, в покритті, яке стоматологи зможуть накласти на зуби пацієнтів.