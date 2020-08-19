Дірки у зубах провокують бактерії, але повністю знищувати їх у порожнині рота не зовсім вдала ідея, адже мікробіом бере участь у процесах травлення та й загалом є потрібними організму. Тому, вчені вигадали покриття з наночастинок, яке допоможе вберегти зуби від руйнування – убезпечить від появи карієсу без знищення бактерій.

Фахівці з Університету Іллінойсу дослідили властивості наночастинок з оксиду церію, пише New Atlas.

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Як виникає карієс

Дірки виникають, коли шкідливі бактерії, зокрема Streptococcus mutans, розмножуються, утворюючи на зубах біоплівки (ака-бляшки), при цьому вони виробляють кислоти, що розчиняють зубну емаль.

До слова, попередні дослідження вказували, що такі наночастинки не перешкоджають утворенню біоплівки, що і є причиною руйнування зубів. Та тепер вчені зрозуміли, що якість наночастинок залежить від способу їх виготовлення.



Як уникнути карієсу / Фото Getty Images

Новий матеріал унеможливить утворення біоплівки

Тому, для свого покриття дослідники частинки створили шляхом розчинення у воді аміачної селітри або сульфатних солей. Відтак, коли до пластинки додавали розчин нових наночастинок оксиду церію, виробництво біоплівки на зубах скоротилося на 40 відсотків.

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Вчені також встановили, що звичайний нітрат срібла не впливав на ріст біоплівки. Щобільше, вдалося довести, що наночастинки оксиду церію менш токсичні для клітин людини в ротовій порожнині.

Перспектива відкриття

Праця потребує додаткових досліджень та дослідники запланували поєднати наночастинки з фторидом, що зміцнює емаль, в покритті, яке стоматологи зможуть накласти на зуби пацієнтів.