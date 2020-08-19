Дырки в зубах провоцируют бактерии, но полностью уничтожать их в полости рта не совсем удачная идея, ведь микробиом участвует в процессах пищеварения и вообще является нужным организму. Поэтому, ученые придумали покрытие из наночастиц, которое поможет уберечь зубы от разрушения – обезопасит от появления кариеса без уничтожения бактерий.

Специалисты из Университета Иллинойса исследовали свойства наночастиц из оксида церия, пишет New Atlas.

Читайте также 5 полезных и 5 вредных продуктов для здоровья зубов

Как возникает кариес

Дыры возникают, когда вредные бактерии, в частности Streptococcus mutans, размножаются, образуя на зубах биопленки (ака-бляшки), при этом они производят кислоты, растворяющие зубную эмаль.

К слову, предыдущие исследования указывали, что такие наночастицы не препятствуют образованию биопленки, что и является причиной разрушения зубов. И теперь ученые поняли, что качество наночастиц зависит от способа их изготовления.



Как избежать кариеса / Фото Getty Images

Новый материал сделает невозможным образование биопленки

Поэтому, свое покрытие исследователи частицы создали путем растворения в воде аммиачной селитры или сульфатных солей. Поэтому, когда к пластинке добавляли раствор новых наночастиц оксида церия, производство биопленки на зубах сократилось на 40 процентов.

К теме Создали зубную пасту в форме таблеток: фото

Ученые также установили, что обычный нитрат серебра не влиял на рост биопленки. Более того, удалось доказать, что наночастицы оксида церия менее токсичны для клеток человека в ротовой полости.

Перспектива открытия

Работа нуждается в дополнительных исследованиях и исследователи запланировали совместить наночастицы с фторидом, что укрепляет эмаль, в покрытии, которое стоматологи смогут наложить на зубы пациентов.