Ризик інфаркту та інсульту у жінок старше 60 років, які приймали антибіотики понад два місяці, на 32% вище, ніж у жінок, які не пили ліки.

Це показало нове дослідження, яке опублікували в European Heart Journal.

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Як проходило дослідження

Вчені вивчили 36429 жінок, які брали участь в дослідженні здоров'я медсестер, розглянувши дані з 2004 року по червень 2012 року. У 2004 році жінки були у віці 60 років і старше, їх опитували з приводу приймання антибіотиків в їхній молодості (20-39 років), людей середнього віку (40-59) і після (60 років і старше).

Дослідники розділили їх на чотири групи: ті, хто ніколи не отримував антибіотики, ті, хто приймав їх менше 15 днів, від 15 днів до двох місяців, протягом двох місяців і довше. Потім за жінками спостерігали протягом восьми років, опитуючи на предмет приймання антибіотиків кожні два роки. За цей період у 1056 учасниць дослідження розвинулися серцево-судинні захворювання.

Серцево-судинні захворювання у жінок та антибіотики

Після обліку інших факторів, які можуть вплинути на результати, дослідники виявили, що жінки, які приймали антибіотики понад два місяців в зрілому віці, ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань була на 32% вищою, ніж у жінок, які не приймали антибіотиків.

Жінки, які приймали антибіотики понад два місяці в середньому віці, мали підвищений ризик на 28% в порівнянні з жінками, які не приймали антибіотиків взагалі.