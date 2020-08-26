Риск инфаркта и инсульта у женщин старше 60 лет, принимавших антибиотики более двух месяцев, на 32% выше, чем у женщин, которые не пили лекарства.

Это показало новое исследование, которое опубликовали в European Heart Journal.

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Как проходило исследование

Ученые изучили 36 429 женщин, которые принимали участие в исследовании здоровья медсестер, рассмотрев данные с 2004 года по июнь 2012 года. В 2004 году женщины были в возрасте 60 лет и старше, их опрашивали по поводу приема антибиотиков в их молодости (20-39 лет), людей среднего возраста (40-59) и после (60 лет и старше).

Исследователи разделили их на четыре группы: те, кто никогда не получал антибиотики, те, кто принимал их менее 15 дней от 15 дней до двух месяцев, в течение двух месяцев и дольше. Затем за женщинами наблюдали в течение восьми лет, опрашивая на предмет приема антибиотиков каждые два года. За этот период у 1056 участниц исследования развились сердечно-сосудистые заболевания.

Сердечно-сосудистые заболевания у женщин и антибиотики

После учета других факторов, которые могут повлиять на результаты, исследователи обнаружили, что у женщин, которые принимали антибиотики более двух месяцев в зрелом возрасте, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 32% выше, чем у женщин, которые не принимали антибиотиков.

Женщины, которые принимали антибиотики более двух месяцев в среднем возрасте, имели повышенный риск на 28% по сравнению с женщинами, которые не принимали антибиотиков вообще.