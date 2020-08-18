Известно, что характер питания может влиять на риск развития сердечно-сосудистых болезней. В новом исследовании ученые выяснили, какие продукты связаны с вероятностью появления различных видов инсульта.

Они отличаются для ишемического и геморрагического типов болезни, пишет European Heart Journal.

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Инсульт – вторая по распространенности причина смерти во всем мире. Около 85% инсультов приходится на ишемический инсульт, возникающий, если сосуд в мозгу блокируется атеросклеротическим процессом или тромбом. Геморрагический инсульт происходит при разрыве кровеносного сосуда в мозге.

Исследователи проанализировали данные 418 329 мужчин и женщин из 9 стран. За каждым участником наблюдали в среднем в течение 12,7 года; за это время ишемический инсульт диагностировали у 4 281 участника, а геморрагический – у 1 430.

Как продукты влияют на развитие инсульта

Ученые обнаружили связь между общим количеством клетчатки (фруктов, овощей, зерновых, бобовых, орехов и семян) в рационе и потенциальным снижением риска ишемического инсульта. При каждом увеличении потребления клетчатки на 10 граммов в день риск снижался на 23%, а каждые 200 граммов фруктов и овощей в день связаны со снижением риска на 13%.

Статистически значимой связи между любыми продуктами и повышенным риском ишемического инсульта обнаружено не было. Что касается геморрагического инсульта на каждые дополнительные 20 граммов яиц в день его риск повышался на 25%.