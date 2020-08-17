У людей со II и III группами крови выше риск образования тромбов в сосудах по сравнению с теми, у кого I группа.

Результаты исследования голландских ученых опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

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Ранее ученые уже говорили о возможной связи между сердечными заболеваниями и особенностями гена ABO, который определяет группы крови. Согласно предыдущим исследованиям 2017 года, при наличии гена ABO и сильном загрязнении воздуха повышается риск инфаркта миокарда.

Сердечно-сосудистые заболевания и группа крови

В новом исследовании ученые проанализировали данные 406 755 человек. По сравнению с участниками с I группой крови, у участников со II и III группами общий риск инфаркта миокарда оказался выше на 8%, а риск сердечной недостаточности – на 10%.

Но самая большая опасность для людей со II и III группами – образование тромбов (сгустков) крови в венах. Вероятность развития тромбоза глубоких вен ног у них на 51% выше, а легочной тромбоэмболии (попадания тромба в легкие) – на 47%. В то же время, у людей со II и III группами крови на 3% ниже риск гипертонии.

Однако, отметили исследователи, результаты не должны оцениваться сами по себе. Независимо от группы крови, каждый может снизить свой риск с помощью регулярной физической активности, правильного питания и поддержания здорового веса.