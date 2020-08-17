У людей з II та III групами крові вище ризик утворення тромбів в судинах в порівнянні з тими, у кого I група.

Результати дослідження голландських вчених опубліковані в журналі Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

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Раніше вчені вже говорили про можливий зв'язок між серцевими захворюваннями й особливостями гена ABO, який визначає групи крові. Згідно з попереднім дослідженням 2017 року, при наявності гена ABO і сильному забрудненні повітря підвищується ризик інфаркту міокарда.

Серцево-судинні захворювання та група крові

У новому дослідженні вчені проаналізували дані 406 755 осіб. У порівнянні з учасниками з I групою крові, в учасників з II та III групами загальний ризик інфаркту міокарда виявився вищим на 8%, а ризик серцевої недостатності – на 10%.

Але найбільша небезпека для людей з II та III групами – утворення тромбів (згустків) крові у венах. Імовірність розвитку тромбозу глибоких вен ніг у них на 51% вище, а легеневої тромбоемболії (попадання тромбу в легені) - на 47%. Водночас, у людей з II та III групами крові на 3% нижче ризик гіпертонії.

Проте, зазначили дослідники, результати не повинні оцінюватися самі по собі. Незалежно від групи крові, кожен може знизити свій ризик за допомогою регулярної фізичної активності, правильного харчування і підтримки здорової ваги.