Відомо, що характер харчування може впливати на ризик розвитку серцево-судинних хвороб. У новому дослідженні вчені з'ясували, які продукти пов'язані з ймовірністю появи різних видів інсульту.

Вони відрізняються для ішемічного і геморагічного типів хвороби, пише European Heart Journal.

Також на тему: Група крові впливає на ризик ще кількох смертельних хвороб

Інсульт – друга за поширеністю причина смерті в усьому світі. Близько 85% інсультів припадає на ішемічний інсульт, який виникає, якщо судина в мозку блокується атеросклеротичним процесом або тромбом. Геморагічний інсульт відбувається при розриві кровоносної судини в мозку.

Дослідники проаналізували дані 418 329 чоловіків і жінок з 9 країн. За кожним учасником спостерігали в середньому протягом 12,7 року; за цей час ішемічний інсульт діагностували у 4281 учасника, а геморагічний – у 1430.

Як продукти впливають на розвиток інсульту

Вчені виявили зв'язок між загальною кількістю клітковини (фруктів, овочів, зернових, бобових, горіхів і насіння) в раціоні та потенційним зниженням ризику ішемічного інсульту. При кожному збільшенні споживання клітковини на 10 грамів в день ризик знижувався на 23%, а кожні 200 грамів фруктів і овочів в день пов'язані зі зниженням ризику на 13%.

Статистично значущого зв'язку між будь-якими продуктами та підвищеним ризиком ішемічного інсульту виявлено не було. Що стосується геморагічного інсульту, на кожні додаткові 20 грамів яєць в день його ризик підвищувався на 25%.