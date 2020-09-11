У дівчаток-підлітків, які зловживають алкоголем, порушується формування кісткової тканини та відбувається зниження її щільності. Це призводить до підвищеного ризику переломів.

В рамках дослідження в коледжі 87 молодих жінок попросили письмово відповісти на кілька питань. Їх зокрема запитували про спосіб життя, в тому числі про фізичну активність, харчування і куріння.

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Їм також ставили питання про те, як часто вони випивали в старших класах школи. Потім учасницям виміряли щільність кісток в нижніх відділах хребта.

Як впливає алкоголь на формування кісток

Результати дослідження показали, що дівчата, які регулярно випивають алкоголь, можуть не набрати максимальної кісткової маси. Тому що кісткова маса ще збільшується в підлітковому віці, експерти системи охорони здоров'я нагадують, що формування кісток в юному віці дуже важливе.



Слабкі кістки збільшують ризик переломів / unsplash

Потім у віці від 20 до 40 років щільність кісткової тканини починає знижуватися, а після менопаузи вона знижується ще швидше. Низький рівень кісткової маси може збільшити ризик розвитку остеопорозу, а також ймовірність переломів. Спеціалісти пояснили, що так алкоголь впливає на кальцій, який потрібен для здорових кісток.

Для підтримки здоров'я кісток фахівці рекомендують фізичну активність: ходьбу, біг і силові вправи. Дієта повинна містити рекомендовану кількість кальцію і вітаміну D. Кальцій міститься в мигдалі, броколі, капусті, молочних і соєвих продуктів, а вітамін D можна отримати зі збагаченого молока, яєць, жирної риби та під дією сонячного світла.