Алкоголь швидко діє на мозок, як відомо, більшості з нас. Але про те, як мозок відновлюється після вживання і скільки часу на це потрібно, відомо не так багато. Всі когнітивні функції приходять до норми далеко не відразу.

Вчені з британського Університету Бата (University of Bath) проаналізували ряд досліджень, в яких вивчалися порушення роботи головного мозку на другий день після вживання алкоголю, пише Addiction.

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Вони розглянули погодинні зміни функції мозку. За деякими винятками, всі ці дослідження показали, що наші когнітивні здібності, такі як увага і пам'ять, залишаються зниженими, навіть коли рівень алкоголю в крові вже не піддається визначенню.

Чому алкоголь впливає на нашу продуктивність

Алкоголь є потужним сечогінним засобом, через який організм втрачає багато рідини, до чотирьох разів більше, ніж було випито в ході вживання алкоголю, що призводить до зневоднення. Щоб компенсувати цю втрату, органи тіла поглинають стільки рідини, скільки можуть, в результаті чого мозок страждає від зневоднення. Тому мозкова оболонка практично зменшується.



Алкоголь негативно впливає на мозок / Фото unsplash

Оскільки вся ця рідина виводиться з тіла, магній, калій, натрій та інші поживні речовини, необхідні для стабільної роботи когнітивних функцій мозку, теж вимиваються. І вони не відразу відновлюються, після того, як алкоголь виходить з організму, а виснажені мембрани теж не відразу відновлюються.

Через який час може відновитися мозок після алкоголю

Мозок не зможе прийти в форму ще протягом багатьох годин, в деяких випадках це триває більше одного дня. Поки цього не станеться, увагу, пам'ять, час реакції й можливість прийняття рішень будуть працювати не на повну потужність.

Результати дослідження говорять, що повернутися відразу ж до своїх звичайних справ і працювати, як зазвичай, абсолютно нереально.