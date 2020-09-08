Низьковуглеводні дієти набирають популярність у всьому світі серед тих, хто хоче зменшити вагу. Тому важливо знати, як алкоголь може завадити цим цілям.

Такий раціон передбачає зниження вживання вуглеводних продуктів з акцентом на білки та жири, пише HealthLine.

Також на тему: Пересадка калу допомогла вилікувати алкоголізм

Алкоголь багатий на вуглеводи

Багато алкогольних напоїв містять велику кількість вуглеводів, в деяких з них цих речовин більше, ніж в лимонадах або десертах. Характерним прикладом є пиво, зазвичай порція 355 мл містить 3-12 мг вуглеводів, точна кількість залежить від багатьох факторів.

Коктейлі також зайві для людей, які уникають вуглеводи, оскільки в них може бути велика кількість цукру і споріднених речовин.

Алкоголь містить порожні калорії

Про порожні калорії кажуть, коли продукт висококалорійний, але дуже бідний поживними речовинами, які потрібні організму. Захоплення подібною їжею і напоями веде до збільшення ваги та нестачі нутрієнтів.

Алкоголь посідає друге місце по калорійності після жирів, один грам при розщепленні дає сім калорій. Тобто одна порція в день додає сотні калорій, на які припадає зовсім не багато корисних речовин.

Алкоголь сприяє набору ваги

Дослідженнями показано, що зловживання алкоголем заважає схудненню. Коли людина п'є алкоголь, організм намагається розщепити його, внаслідок чого сповільнюється обмін, жирів, білків і вуглеводів. Це веде до збільшення жирових відкладень.

Зловживання алкоголем уповільнює розщеплення жирів і прискорює синтез жирних кислот, збільшуючи накопичення жирів в печінці. Також багатьма дослідженнями показано, що вживання алкоголю, незалежно від змісту вуглеводів в ньому, веде до збільшення ваги.

Існують альтернативи з низьким вмістом вуглеводів

Певні види алкоголю в помірних кількостях можуть підходити для низьковуглеводної дієти. Наприклад, порція легкого пива або вина містить всього 3-4 грами вуглеводів. В чистому міцному алкоголі (горілці, джин, віскі) їх також практично немає.