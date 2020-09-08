Низкоуглеводные диеты набирают популярность во всем мире среди тех, кто хочет уменьшить вес. Поэтому важно знать, как алкоголь может помешать этим целям.

Такой рацион предусматривает снижение потребления углеводных продуктов с акцентом на белки и жиры, пишет HealthLine.

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Алкоголь богат углеводами

Многие алкогольные напитки содержат большое количество углеводов, в некоторых из них этих веществ больше, чем в лимонад или десертах. Характерным примером является пиво, обычно порция 355 мл содержит 3-12 мг углеводов, точное количество зависит от многих факторов.

Коктейли также нежелательны для людей, которые избегают углеводов, поскольку в них может быть большое количество сахара и родственных веществ.

Алкоголь содержит пустые калории

О пустых калориях говорят, когда продукт высококалорийный, но очень бедный питательными веществами, которые нужны организму. Увлечение подобной едой и напитками ведет к увеличению веса и недостатку нутриентов.

Алкоголь занимает второе место по калорийности после жиров, один грамм при расщеплении дает семь калорий. То есть одна порция в день добавляет сотни калорий, которые включают совсем не много полезных веществ.

Алкоголь способствует набору веса

Исследованиями показано, что злоупотребление алкоголем мешает похудению. Когда человек пьет алкоголь, организм пытается расщепить его, в результате чего замедляется обмен, жиров, белков и углеводов. Это ведет к увеличению жировых отложений.

Злоупотребление алкоголем замедляет расщепление жиров и ускоряет синтез жирных кислот, увеличивая накопления жиров в печени. Также многими исследованиями показано, что употребление алкоголя, независимо от содержания углеводов в нем, ведет к увеличению веса.

Существуют альтернативы с низким содержанием углеводов

Определенные виды алкоголя в умеренных количествах могут подходить для низкоуглеводной диеты. Например, порция легкого пива или вина содержит всего 3-4 грамма углеводов. В чистом крепком алкоголе (водке, джин, виски) их также практически нет.