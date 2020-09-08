Можно ли употреблять алкоголь, если вы худеете
Низкоуглеводные диеты набирают популярность во всем мире среди тех, кто хочет уменьшить вес. Поэтому важно знать, как алкоголь может помешать этим целям.
Такой рацион предусматривает снижение потребления углеводных продуктов с акцентом на белки и жиры, пишет HealthLine.
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Алкоголь богат углеводами
Многие алкогольные напитки содержат большое количество углеводов, в некоторых из них этих веществ больше, чем в лимонад или десертах. Характерным примером является пиво, обычно порция 355 мл содержит 3-12 мг углеводов, точное количество зависит от многих факторов.
Коктейли также нежелательны для людей, которые избегают углеводов, поскольку в них может быть большое количество сахара и родственных веществ.
Алкоголь содержит пустые калории
О пустых калориях говорят, когда продукт высококалорийный, но очень бедный питательными веществами, которые нужны организму. Увлечение подобной едой и напитками ведет к увеличению веса и недостатку нутриентов.
Алкоголь занимает второе место по калорийности после жиров, один грамм при расщеплении дает семь калорий. То есть одна порция в день добавляет сотни калорий, которые включают совсем не много полезных веществ.
Алкоголь способствует набору веса
Исследованиями показано, что злоупотребление алкоголем мешает похудению. Когда человек пьет алкоголь, организм пытается расщепить его, в результате чего замедляется обмен, жиров, белков и углеводов. Это ведет к увеличению жировых отложений.
Злоупотребление алкоголем замедляет расщепление жиров и ускоряет синтез жирных кислот, увеличивая накопления жиров в печени. Также многими исследованиями показано, что употребление алкоголя, независимо от содержания углеводов в нем, ведет к увеличению веса.
Существуют альтернативы с низким содержанием углеводов
Определенные виды алкоголя в умеренных количествах могут подходить для низкоуглеводной диеты. Например, порция легкого пива или вина содержит всего 3-4 грамма углеводов. В чистом крепком алкоголе (водке, джин, виски) их также практически нет.