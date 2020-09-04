Ученые впервые испытали экспериментальный метод лечения алкоголизма. Пересадка фекальной микробиоты помогла участникам исследования пить меньше.

Ученые экспериментируют с трансплантацией фекальной микробиоты (полезных бактерий кишечника) в различных областях медицины. Имеющиеся данные позволяют считать, что когда состав кишечной микробиоты становится здоровым и разнообразным, определенные показатели здоровья могут улучшаться, пишет Hepatology.

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Как происходило исследование

Новое исследование – первое в своем роде, в нем участвовало всего 20 пациентов с алкогольной зависимостью, страдающих циррозом печени. Участников исследования разделили на две группы по 10 человек. Экспериментальная группа получила трансплантацию фекальной микробиоты, а вторая группа была контрольной (ее участники получили "поддельную" трансплантацию).

Трансплантат содержал бактерий родов Lachnospiraceae и Ruminococcaceae. Ранее ученые обнаружили, что в кишечнике пациентов этих полезных бактерий очень мало. Дальше участников исследования наблюдали полгода.

Микробиом и алкоголизм

У 9 из 10 пациентов из группы трансплантации за время наблюдения ослабло влечение к алкоголю, в их моче существенно снизилось количество метаболитов алкоголя. В группе, которая не получила эту трансплантацию, меньше потреблять алкоголь начали 3 участника.

Ученые подчеркивают, что это лишь небольшое исследование, результаты которого можно рассматривать только как предварительные. Одна из задач исследования была подтвердить безопасность этого метода лечения. Подробности должны уточнить его эффективность.