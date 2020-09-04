Науковці вперше випробували експериментальний метод лікування алкоголізму. Пересадка фекальної мікробіоти допомогла учасникам дослідження пити менше.

Вчені експериментують з трансплантацією фекальної мікробіоти (корисних бактерій кишківника) в різних областях медицини. Наявні дані дозволяють вважати, що коли склад кишкової мікробіоти стає здоровішим і різноманітнішим, певні показники здоров'я можуть поліпшуватися, пише Hepatology.

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Як відбувалось дослідження

Нове дослідження – перше у своєму роді, в ньому брало участь всього 20 пацієнтів з алкогольною залежністю, які страждають на цироз печінки. Учасників дослідження розділили на дві групи по 10 осіб. Експериментальна група отримала трансплантацію фекальної мікробіоти, а друга група була контрольною (її учасники отримали "підроблену" трансплантацію).

Трансплантат містив бактерій родів Lachnospiraceae і Ruminococcaceae. Раніше вчені виявили, що в кишківник пацієнтів цих корисних бактерій дуже мало. Далі за учасниками дослідження спостерігали пів року.

Мікробіом та алкоголізм

У 9 з 10 пацієнтів з групи трансплантації за час спостереження послабився потяг до алкоголю в їхній сечі істотно знизилася кількість метаболітів алкоголю. У групі, яка не отримала цю трансплантацію, менше споживати алкоголь почали 3 учасники.

Вчені підкреслюють, що це лише невелике дослідження, результати якого можна розглядати тільки як попередні. Одне із завдань дослідження була підтвердити безпеку цього методу лікування. Подробиці його ефективності повинні уточнити його ефективність.