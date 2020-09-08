Алкоголь быстро действует на мозг, как известно, большинства из нас. Но о том, как мозг восстанавливается после употребления и сколько времени на это потребуется, известно не так много. Все когнитивные функции приходят в норму далеко не сразу.

Ученые из британского Университета Бата (University of Bath) проанализировали ряд исследований, в которых изучались нарушения работы головного мозга на второй день после употребления алкоголя, пишет Addiction.

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Они рассмотрели почасовые изменения функций мозга. За некоторыми исключениями, все эти исследования показали, что наши когнитивные способности, такие как внимание и память, остаются сниженными, даже когда уровень алкоголя в крови уже не поддается определению.

Почему алкоголь влияет на нашу производительность

Алкоголь является мощным мочегонным средством, из-за которого организм теряет много жидкости, до четырех раз больше, чем было выпито в ходе употребления алкоголя, что приводит к обезвоживанию. Чтобы компенсировать эту потерю, органы тела поглощают столько жидкости, сколько могут, в результате чего мозг страдает от обезвоживания. Поэтому мозговая оболочка практически уменьшается.



Алкоголь негативно влияет на мозг / Фото unsplash

Поскольку вся эта жидкость выводится из тела, магний, калий, натрий и другие питательные вещества, необходимые для стабильной работы когнитивных функций мозга, тоже вымываются. И они не сразу восстанавливаются, после того, как алкоголь выходит из организма, а истощенніе мембраны тоже не сразу восстанавливаются.

Через какое время может восстановиться мозг после алкоголя

Мозг не сможет прийти в форму еще в течение многих часов, в некоторых случаях это продолжается больше одного дня. Пока этого не произойдет, внимание, память, время реакции и возможность принятия решений будут работать не на полную мощность.

Результаты исследования говорят, что вернуться сразу же к своим обычным делам и работать, как обычно, абсолютно нереально.