У девочек-подростков, злоупотребляющих алкоголем, нарушается формирование костной ткани и происходит снижение ее плотности. Это приводит к повышенному риску переломов.

В рамках исследования в колледже 87 молодых женщин попросили письменно ответить на несколько вопросов. Их в частности спрашивали об образе жизни, в том числе о физической активности, питании и курении.

Также на тему: За какое время мозг восстанавливается после алкоголя

Им также задавали вопросы о том, как часто они выпивали в старших классах школы. Затем участницам измерили плотность костей в нижних отделах позвоночника.

Как влияет алкоголь на формирование костей

Результаты исследования показали, что девушки, которые регулярно выпивают алкоголь, могут не набрать максимальной костной массы. Потому что костная масса еще увеличивается в подростковом возрасте, эксперты системы здравоохранения напоминают, что формирование костей в юном возрасте очень важно.



Слабые кости увеличивают риск переломов / unsplash

Затем в возрасте от 20 до 40 лет плотность костной ткани начинает снижаться, а после менопаузы она снижается еще быстрее. Низкий уровень костной массы может увеличить риск развития остеопороза, а также вероятность переломов. Специалисты объяснили, что так алкоголь влияет на кальций, который нужен для здоровых костей.

Для поддержания здоровья костей специалисты рекомендуют физическую активность: ходьбу, бег и силовые упражнения. Диета должна содержать рекомендуемое количество кальция и витамина D. Кальций содержится в миндале, брокколи, капусте, молочных и соевых продуктов, а витамин D можно получить из обогащенного молока, яиц, жирной рыбы и под действием солнечного света.