Дослідники вивчили вплив прийому препаратів плацебо на організм людини та знайшли користь такої терапії. Виявилось, що плацебо здатні знизити рівень стресу.

Ефект зберігався навіть в тому випадку, коли людям заздалегідь повідомили, що вони приймають лише плацебо, а не активну діючу речовину. Відкриття зробили вчені з Університету штату Мічиган, пише Scince Alert.

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В чому суть прийому плацебо

Ефект плацебо – це поліпшення самопочуття людини завдяки тому, що вона вірить в ефективність деякого впливу, яке насправді нейтральний. Ступінь прояву плацебо-ефекту залежить від здатності людини до самонавіювання й зовнішніх обставин "лікування".

Дослідники провели два експерименти: одним учасникам повідомили, що вони прийматимуть плацебо, іншим – ні.

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Плацебо знижує маркери стресу

Вчені контролювали те, як почувались учасники після вживання препарату та відстежували активність мозку під час перегляду різних емоційних зображень.

У першому експерименті результати показали, що учасники, які приймали плацебо, самостійно повідомили про нижчий рівень емоційного розладу, ніж учасники контрольної групи.