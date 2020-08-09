Алкоголь завжди потенційно шкідливий, адже безпечної дози не існує! А разом з ліками спиртне має ще гірший вплив на здоров'я.

Анестезіолог-реаніматолог Дарія Сімчук на своїй сторінці в інстаграмі пояснила, що весь алкоголь в процесі обміну речовин в організмі перетворюється на ацетльдегід – "отруйну, речовину, завдяки якій люди відчувають похмілля", а потім на ацетат – безпечний нетоксичний метаболіт.

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За її словами, деякі препарати блокують перехід ацетальдегіду в ацетат – "той самий антабусний ефект, ацетату стає багато, а людині погано (головний біль, нудота, блювання)".

На цьому колись базувалось "кодування" від пияцтва… Тому варто знати препарати, які володіють антабусним ефектом,

– пояснила лікарка.

Медик рекомендує повністю виключити алкоголь слід при вживанні препаратів з антабусним ефектом, для всіх інших достатньо формулювання "обмежити вживання".

Препарати, які запускають антабусний ефект (призводять до гострої інтоксикації):

Метронідазол

Тинідазол

Цефалоспорини

Фторхінолони

Сульфаніламіди

Медик розібрала ліки про групах, де описала реакцію організму на їхнє споживання разом з алкоголем.

Психотропи

Дія транквілізаторів, антидепресантів, нейролептиків, нормотиміків в поєднанні з алкоголем значно зростає. Якщо випити ці ліки і спиртне, людина відчує від легкої сонливості до патологічного сп'яніння та сутінкового розладу.

Знеболюючі

"Більшість цих ліків, як і алкоголь, впливають на печінку. Але в обох випадках все залежить від дози. Наприклад, якщо ви випили і розболілась голова – таблетка ібупрофену чи парацетамолу не зашкодить, але пам'ятайте про дозу", – написала Даріяю

Антигістамінні

З антигістамінними нового покоління алкоголь не взаємодіє. Однак спиртне може викликати алергію, або збільшити її прояви на будь-що інше.

Цукрознижуючі та інсулін

"Така комбінація підвищує ризик гіпоглікемії. Деякі діабетики прораховують дози препаратів, алкоголю і їжі, щоб знизити ризик... але це гра з вогнем", – зауважила медик.