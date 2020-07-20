Впродовж останніх 30 років вважається, що денна норма алкоголю для чоловіків удвічі більша за денну норму алкоголю для жінок. Експерти попереджають, що це хибна думка.

Вчені, які консультують уряд США, стверджують, що чоловіки повинні скоротити алкоголь і дотримуватися лише однієї склянки пива чи вина на день, повідомляє DailyMail

До теми Знайшли ще одну причину алкоголізму: вся справа в мозку

Впродовж останніх 30 років чоловікам рекомендують обмежувати вживання алкогольних напоїв до двох одиниць на день, а жінкам – до однієї.

Натомість експерти стверджують, що слід взяти до уваги дослідження, які згідно з якими два алкогольні напої на день помірно збільшують ризик смерті. Також вчені зазначили, що немає наукових причин, згідно з якими рекомендації по вживанню алкогольних напоїв можуть відрізнятися між чоловіками та жінками.

Яка денна норма алкоголю?

Вони повідомили, що денна норма алкоголю повинна бути еквівалента невеликій склянці пива, келиху вина або одній одиниці будь-якого іншого спиртного.

Зазначимо що консультативний комітет з дієтичних рекомендацій складається з експертів, які кожні 5 років випускають оновлені рекомендації на основі поточних досліджень.

Але американські агенції охорони здоров'я, які видають дієтологічні рекомендації на національному рівні, не приймають рекомендації експертів. Вони керуються публічними коментарями та інформацією з інших агенцій.