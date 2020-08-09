Алкоголь всегда потенциально вредный, ведь безопасной дозы не существует! А вместе с лекарствами спиртное имеет еще худшее влияние на здоровье.

Анестезиолог-реаниматолог Дария Симчук на своей странице в инстаграме объяснила, что весь алкоголь в процессе обмена веществ в организме превращается в ацетльдегид – "ядовитое вещество, благодаря которому люди чувствуют похмелье", а затем на ацетат – безопасный нетоксичный метаболит.

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По ее словам, некоторые препараты блокируют переход ацетальдегида в ацетат – "тот самый антабусный эффект, ацетата становится много, а человеку плохо (головная боль, тошнота, рвота)".

На этом когда-то базировалось "кодирование" от пьянства... Поэтому стоит знать препараты, которые обладают антабусным эффектом,

– пояснила врач.

Медик рекомендует полностью исключить алкоголь следует при употреблении препаратов с антабусным эффектом, для всех остальных достаточно формулировки "ограничить употребление".

Препараты, которые запускают антабусный эффект (приводят к острой интоксикации):

метронидазол

тинидазол

цефалоспорины

фторхинолоны

сульфаниламиды

Медик разобрала лекарства по группах, где описала реакцию организма на их потребление вместе с алкоголем.

Психотропы

Действие транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков, нормотимиков в сочетании с алкоголем значительно возрастает. Если выпить это лекарство и спиртное, человек почувствует от легкой сонливости до патологического опьянения и сумеречного расстройства.

Обезболивающие

"Большинство этих лекарств, как и алкоголь влияют на печень. Но в обоих случаях все зависит от дозы. Например, если вы выпили и разболелась голова – таблетка ибупрофена или парацетамола не повредит, но помните о дозе", – написала Дарияю

Антигистаминные

С антигистаминными нового поколения алкоголь не взаимодействует. Однако спиртное может вызвать аллергию, или увеличить ее проявления на что-либо другое.

Сахароснижающие и инсулин

"Такая комбинация повышает риск гипогликемии. Некоторые диабетики просчитывают дозы препаратов, алкоголя и пищи, чтобы снизить риск... но это игра с огнем", – отметила медик.