Ученые, консультирующие правительство США, утверждают, что мужчины должны сократить количество алкоголя и придерживаться лишь одного стакана пива или вина в день, сообщает DailyMail.

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В течение последних 30 лет мужчинам рекомендуют ограничивать употребление алкогольных напитков до двух единиц в день, а женщинам – до одной.

Вместе с тем эксперты утверждают, что следует принять во внимание исследования, согласно которым два алкогольных напитка в день умеренно увеличивают риск смерти. Также ученые отметили, что нет научных причин, согласно которым рекомендации по применению алкогольных напитков могут отличаться между мужчинами и женщинами.

Какая дневная норма алкоголя?

Они сообщили, что дневная норма алкоголя должна быть эквивалента небольшому стакану пива, бокала вина или одной единицы любого другого спиртного.

Отметим что консультативный комитет по диетическим рекомендациям состоит из экспертов, которые каждые 5 лет выпускают обновленные рекомендации на основе текущих исследований.

Но американские агентства здравоохранения, которые выдают диетологические рекомендации на национальном уровне, не принимают рекомендации экспертов. Они руководствуются публичными комментариями и информацией из других агентств.