Реакция мозга на алкоголь отличается в зависимости от индивидуальных особенностей. Это может объяснить наличие или отсутствие алкогольной зависимости у людей.

Не все люди склонны к развитию алкоголизма. Некоторые люди могут пить каждый день и не иметь зависимости. Другие употребляют гораздо меньше алкоголя, и это приводит к зависимости, пишет eurekalert.

Также на тему: Ранний брак может вызвать алкоголизм

Почему не у всех возникает алкоголизм

Эта разница может объясняться тем, как мозг воспринимает алкоголь. Орбитофронтальная кора (OFC) сохраняет "вознаграждение" и регулирует желание его повторить.

Нарушение деятельности этой коры сопряжено с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя и наркотиков.

Как проходило исследование

Ученые измерили активность OFC у крыс, когда они чередовали потребление сахара и алкоголя. Нейроны в OFC вели себя по-разному у каждой крысы, но коррелировали с тем, сколько алкоголя потребляла крыса при свободном доступе.

OFC у крыс, которые пили много алкоголя, реагировала на спиртное так, как и на сахар. Но ответ OFC на алкоголь были подавлены у крыс с низким уровнем потребления спиртного – признак того, что они не считали его таким же полезным, как сахар.

Если мозг крыс, которые пили много алкоголя, воспринимает спиртное более полезным, возникали высокие риски развития зависимости.