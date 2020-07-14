Реакція мозку на алкоголь відрізняється в залежності від індивідуальних особливостей. Це може пояснити наявність або відсутність алкогольної залежності у людей.

Не всі люди схильні до розвитку алкоголізму. Деякі люди можуть пити кожен день, не мати залежності. Інші вживають набагато менше алкоголю і це призводить до залежності, пише eurekalert.

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Чому не у всіх виникає алкоголізм

Ця різниця може пояснюватися тим, як мозок сприймає алкоголь. Орбітофронтальна кора (OFC) зберігає "винагороду" і регулює бажання його повторити.

Порушення діяльності цієї кори пов'язана з розладами, пов'язаними з вживанням алкоголю і наркотиків.

Як проходило дослідження

Науковців виміряли активність OFC в пацюків, коли вони чергували споживання цукру й алкоголю. Нейрони в OFC поводилися по-різному у кожного щура, але корелювали з тим, скільки алкоголю споживав щур при вільному доступі.

OFC у щурів, які пили багато алкоголю, реагувала на спиртне так, як і на цукор. Але відповіді OFC на алкоголь були придушені у щурів з низьким рівнем споживання спиртного – ознака того, що вони не вважали його таким же корисним, як цукор.

Якщо мозок щурів, які пили багато алкоголю, сприймає спиртне більш корисним, виникали високі ризики розвитку залежності.