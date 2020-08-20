Исследователи изучили влияние приема препаратов плацебо на организм человека и нашли пользу такой терапии. Оказалось, что плацебо способны снизить уровень стресса.

Эффект сохранялся даже в том случае, когда людям заранее сообщили, что они принимают только плацебо, а не активное действующее вещество. Открытие сделали ученые из Университета штата Мичиган, пишет Scince Alert.

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В чем суть приема плацебо

Эффект плацебо – это улучшение самочувствия человека благодаря тому, что он верит в эффективность некоторого воздействия, которое на самом деле нейтрально. Степень проявления плацебо-эффекта зависит от способности человека к самовнушению и внешних обстоятельств "лечения".

Исследователи провели два эксперимента: одним участникам сообщили, что они будут принимать плацебо, другим – нет.

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Плацебо снижает маркеры стресса

Ученые контролировали то, как чувствовали себя участники после приема препарата и отслеживали активность мозга во время просмотра различных эмоциональных изображений.

В первом эксперименте результаты показали, что участники, которые принимали плацебо, самостоятельно сообщили о более низком уровне эмоционального расстройства, чем участники контрольной группы.