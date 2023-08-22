До недавнього часу було заведено вважати, що кишкові хробаки (гельмінти) в організмі — однозначно погано і від них потрібно якнайшвидше позбуватися, оскільки вони несуть лише шкоду здоров'ю. Однак наприкінці XX століття в медичному середовищі стали з'являтися гіпотези про те, що гельмінти в невеликих кількостях можуть принести користь. З того часу дослідники проводять експерименти з гельмінтами з метою перевірити це.

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Попередні дослідження користі гельмінтів

У 2007 році вчені з'ясували, якщо людям, які страждають на розсіяний склероз, підсадити в кишечник гельмінтів, захворювання прогресує повільніше, ніж у людей з таким же діагнозом, але без кишкових хробаків.

Інше дослідження, проведене в 2015 році, показало, що жінкам з індіанського племені чамані, що проживає в Болівії, аскариди (Ascaris lumbricoides) допомагають легше зачати дитину. Ще одне дослідження дозволило виявити, що гельмінти можуть допомогти впоратися із запальними захворюваннями кишечника, включаючи такі тяжкі, як виразковий коліт.

Нове дослідження гельмінтів

Тепер про результати свого дворічного подвійного сліпого дослідження на людях оголосила група вчених з Університету Джеймса Кука (Австралія). В експерименті використовували хробаків-паразитів анкілостом (Ancylostoma Necator americanus), вирощених у лабораторії.

Хоча анкілостоми відкладають яйця в кишечнику господаря, личинки з них усередині організму не вилуплюються: вони безпечні для людини і виходять назовні разом з калом. Зараження відбувається поза тілом - личинками, які вилуплюються з яєць, що потрапили в ґрунт.

В експерименті брали участь 40 осіб віком від 27 до 50 років, у яких спостерігалися ознаки метаболічних захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин, та високий фактор ризику розвитку діабету другого типу.

Усіх піддослідних рандомно поділили на три групи. Першій групі (14 людям) у кишечник підсадили 20 личинок Necator americanus, другій – 40 (13 осіб), третя отримала плацебо (13). За здоров'ям учасників експерименту спостерігали упродовж двох років.

Чому вчені використовували саме анкілостом? Результати попередніх дослідів на тваринах показали, що ці паразити запускають в організмі господаря протизапальну реакцію – роблять вони це, щоб вижити.

Глисти допомогли покращити здоров'я людей

Перед початком експерименту та після його закінчення у всіх піддослідних взяли венозну кров для оцінки інсулінорезистентності (HOMA-IR). Цей аналіз визначає чутливість тканин організму до дії інсуліну – простіше кажучи, ризик розвитку цукрового діабету. У крові визначають рівні інсуліну та глюкози та за спеціальними формулами розраховують індекс HOMA-IR. У нормі індекс не перевищує 2,7.

Результати дослідження показали:

У піддослідних, яким підсадили 20 личинок анкілостом, індекс НОМА-IR знизився з 3,0 до 1,8;

У тих, кому підсадили 40 личинок, індекс впав менше: з 2,4 до 2;

В учасників експерименту, які отримали плацебо, індекс НОМА-IR став вищим за норму, зріс з 2,2 до 2,9.

Крім того, у людей, які отримали "дозу" кишкових черв'яків, піднявся рівень цитокінів – молекул, які відіграють важливу роль у запуску імунних реакцій. Крім цього, заражені піддослідні відзначали позитивні зміни в настрої і загалом відчували себе здоровішими, ніж ті, хто приймав плацебо.

Можливо, порівняно спокійна реакція організму людей на зараження невеликою кількістю анкілостом може бути обумовлена ​​тим, що на батьківщині нашого виду в Африці це стабільно присутній паразит. Відповідно до низки оцінок, ним постійно інфіковано щонайменше 50% місцевого населення. Причому, на відміну більшості гельмінтів, анкілостомам не потрібна тварина-переносник, тому вони легко поширюються і серед мисливців-збирачів, тоді як більшість гельмінтів звичніші для землеробів.

Але для лікувальних цілей зараження навіть такими гельмінтами, до яких наш вид адаптувався за довгу історію, не надто розумно: при зниженому імунітеті та великому паразитному навантаженні анкілостоми можуть завдавати великої шкоди організму.

Австралійські вчені надалі планують розробити таблетки "на основі корисних властивостей кишкових хробаків". Ці ліки дозволять отримувати терапевтичний ефект без введення паразитів до організму.