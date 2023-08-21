В штаті Арізона, у місті Тусон, дві жінки – 38-річна Сандра Крайкович та 64-річна Елізабет Крайкович, отримали звинувачення у скоєнні кримінального правопорушення, включаючи вбивство першого ступеня, через смерть маленької дівчинки.

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Злочинна бездіяльність

Подія відбулася 22 березня, пожежна бригада Тусона виїхала за викликом 911 та виявила непритомну дитину. Їм не вдалося врятувати, попри спроби реанімації. В ході подальшого розслідування було встановлено, що дівчинка померла через тяжку інвазію вошами та недоїдання. Сильна інфекція і медичні проблеми, зокрема анемія, були факторами, що призвели до смерті.

Згідно з поліцейськими документами, після смерті дитини велику кількість вошей виявили на її обличчі та волоссі. Родичі дівчинки не відреагували на її стан та не забезпечили вчасного медичного втручання. Під час розслідування виявилось, що мати дівчинки, Сандра Крайкович, відмовилася відвозити її до лікарні, хоча стан дитини погіршувався. Решта її дітей також страждала від зараження вошами, їх передали під опіку інших родичів.

Судова медична експертиза встановила, що смерть дівчинки була результатом анемії, зумовленої сильною інвазією вошами та недоїданням. Сандра Крайкович зараз перебуває під вартою.

Чи можуть воші спричинити смерть

Питання, чи може смерть настати від зараження вошами, залишається досить складним. Хоча воші зазвичай не спричиняють велику кількість крововтрати, анемія може розвиватися внаслідок дефіциту поживних речовин, погіршеного здоров'я та інших факторів, особливо у вразливих осіб. Сильне зараження вошами може погіршити цей стан та сприяти розвитку анемії.