До недавнего времени было принято считать, что кишечные черви (гельминты) в организме однозначно плохо и от них нужно как можно быстрее избавляться, поскольку они несут только вред здоровью. Однако в конце XX века в медицинской среде стали появляться гипотезы о том, что гельминты в небольших количествах могут принести пользу. С этого времени исследователи проводят эксперименты с гельминтами с целью проверить это.

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Предыдущие исследования пользы гельминтов

В 2007 году ученые выяснили, если людям, страдающим рассеянным склерозом, подсадившимся в кишечник гельминтов, заболевание прогрессирует медленнее, чем у людей с таким же диагнозом, но без кишечных червей.

Другое исследование, проведенное в 2015 году, показало, что женщинам из индейского племени Чамана, проживающего в Боливии, аскариды (Ascaris lumbricoides) помогают легче зачать ребенка. Еще одно исследование позволило обнаружить, что гельминты могут помочь справиться с воспалительными заболеваниями кишечника, включая такие тяжелые, как язвенный колит.

Новое исследование гельминтов

Теперь о результатах своего двухлетнего двойного слепого исследования на людях объявила группа ученых из Университет Джеймса Кука (Австралия). В эксперименте использовали червей-паразитов анкилостом (Ancylostoma Necator americanus), выращенных в лаборатории.

Хотя анкилостомы откладывают яйца в кишечнике хозяина, личинки из них внутри организма не вылупляются: они безопасны для человека и выходят наружу вместе с калом. Заражение происходит вне тела - личинками, которые вылупляются из попавших в почву яиц.

В эксперименте участвовало 40 человек в возрасте от 27 до 50 лет, у которых наблюдались признаки метаболических заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, и высокий фактор риска развития диабета второго типа.

Всех испытуемых рандомно разделили на три группы. Первой группе (14 человек) в кишечник подсадили 20 личинок Necator americanus, второй – 40 (13 человек), третья получила плацебо (13). За здоровьем участников эксперимента наблюдали в течение двух лет.

Почему учёные использовали именно анкилостом? Результаты предварительных опытов на животных показали, что эти паразиты запускают в организме хозяина противовоспалительную реакцию – делают они это, чтобы выжить.

Глисты помогли улучшить здоровье людей

Перед началом эксперимента и после его окончания у всех испытуемых была взята венозная кровь для оценки инсулинорезистентности (HOMA-IR). Этот анализ определяет чувствительность тканей организма к действию инсулина – проще говоря, риск развития сахарного диабета. В крови определяют уровни инсулина и глюкозы и по специальным формулам рассчитывают индекс HOMA-IR. В норме индекс не превышает 2,7.

Результаты исследования показали:

У испытуемых, подсадивших 20 личинок анкилостом, индекс НОМА-IR снизился с 3,0 до 1,8;

У тех, кому подсадили 40 личинок, индекс упал меньше: с 2,4 до 2;

У участников эксперимента, получивших плацебо, индекс НОМА-IR стал выше нормы, вырос с 2,2 до 2,9.

Кроме того, у людей, получивших "дозу" кишечных червей, поднялся уровень цитокинов – молекул, играющих важную роль в запуске иммунных реакций. Кроме этого, зараженные испытуемые отмечали положительные изменения в настроении и в общем чувствовали себя здоровее тех, кто принимал плацебо.

Возможно сравнительно спокойная реакция организма людей на заражение небольшим количеством анкилостов может быть обусловлена тем, что на родине нашего вида в Африке это стабильно присутствующий паразит. Согласно ряду оценок, им постоянно инфицировано не менее 50% местного населения. Причем, в отличие от большинства гельминтов, анкилостомам не нужно животное-переносчик, поэтому они легко распространяются и среди охотников-собирателей, тогда как большинство гельминтов более привычны для земледельцев.

Но для лечебных целей заражение даже такими гельминтами, к которым наш вид адаптировался за долгую историю, не слишком разумно: при пониженном иммунитете и большой паразитной нагрузке анкилостомы могут наносить большой вред организму.

Австралийские ученые в дальнейшем планируют разработать таблетки "на основе полезных свойств кишечных хроаков". Это лекарство позволит получать терапевтический эффект без введения паразитов в организм.