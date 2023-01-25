Віагра захищає серце та судини

Дослідники проаналізували електронні медичні карти понад 70 000 американських чоловіків, у яких з 2006 по 2020 рік було діагностовано еректильну дисфункцію. Огляд показав, що ті, кому призначали віагру або аналогічні інгібітори фосфодіестерази типу 5 (ФДЕ-5), рідше стикалися з потенційно небезпечними захворюваннями серцево-судинної системи.

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У відібраних медичних картах містилася інформація про 23 тисяч чоловіків, яким було призначено віагру чи подібні препарати, та контрольна група з понад 48 тисяч осіб, яким призначали інші методи лікування еректильної дисфункції.

Дослідження показало, що у чоловіків, які приймали ФДЕ-5, ймовірність померти від серцево-судинних захворювань була на 39% нижчою, ніж у контрольної групи. Крім того, загальний ризик смерті у цій групі був на 25% нижчим, зазначають дослідники.

Також аналіз показав, що ті, хто приймав велику дозу препарату на 17% рідше страждали від серцевої недостатності, на 22% рідше від стенокардії та їм на 15% рідше робили реваскуляризацію коронарних артерій.

Недоліки дослідження

Попри такі перспективні результати, експерти, які не брали участь у дослідженні, закликають з обережністю ставитися до результатів. Насамперед дослідження не аналізує причинно-наслідкових зв'язків, які можуть мати альтернативне пояснення: наприклад, частоту звернення до лікаря та загальну схильність стежити за своїм здоров'ям у різних групах. Зрештою, можливий конфлікт інтересів: робота фінансувалася фармацевтичною компанією, яка випускає власний препарат ФДЕ-5.