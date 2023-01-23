Шкода від солодких напоїв

Молоді люди споживають більшу кількість соків, безалкогольних напоїв, енергетиків, спортивних напоїв або солодкий чай/каву. Наприклад, 49% дорослих і 63% молоді в США споживають напої з цукром щодня.

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Подібна ситуація в Китаї, де споживання солодких напоїв найвище у віковій групі 13 – 29 років (22,38%). Споживання таких напоїв пов’язане з багатьма проблемами зі здоров’ям, такими як карієс, ожиріння та емоційні проблеми. Однак епідеміологічних досліджень зв’язку між облисінням і споживанням солодких напоїв все ще мало, особливо це стосується молоді.

Солодкі напої викликають облисіння

На розвиток облисіння впливає багато факторів. Серед них спадкова схильність, якість сну, куріння, кількість фізичної активності та харчування. Вчені вважають, що "західна дієта" – харчування з великою кількістю доданого цукру – може побічно вплинути на ріст волосся. Вони взяли це за гіпотезу, яку вирішили перевірити на добровольцях – 1028 молодих чоловіків в Китаї.

Експерти виявили, що чоловіки з випадінням волосся за чоловічим типом (поширення залисин по бокових частинах голови і до потилиці) вживають майже вдвічі більше підсолоджених напоїв, ніж чоловіки без цього захворювання.

При цьому вчені зазначили, що взаємозв'язок між факторами знайшли, але не довели, що одне випливає з іншого. Потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити чи спростувати знахідку.