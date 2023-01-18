Дослідження обрізання

Мікробіом нашого організму – те, що цікавить багатьох вчених останніми роками. При цьому мікроорганізми, які живуть на статевому члені, вивчені набагато менше, ніж у кишечнику або в піхві.

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Існує думка, що обрізання захищає чоловіків від інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ). Деякі дослідження насправді підтверджують цю гіпотезу: було показано, наприклад, що обрізання певною мірою захищає від бактеріального вагінозу, сифілісу, герпесу та ВІЛ.

Втім, результати, що стосуються ВІЛ, є суперечливими: згідно з одними роботами, певний захист від вірусу імунодефіциту є, іншим – що його немає. Невідомо й те, чи ці висновки поширюються на геїв, оскільки дослідження проводили на гетеросексуальних чоловіках. Крім того, результати міг спотворювати той факт, що всі випробувані вели активне статеве життя.

Зменшення ризику захворювань

Вчені з Нью-Йоркського університету, Медичного центру Клівленда та Центру медичної мікології (США) вирішили підійти до питання з іншого ракурсу та провели дослідження за участю 11 дітей чоловічої статі, які мали обрізану крайню плоть. Мікробіом статевого члена аналізували до та після процедури.

З'ясувалося, що до та після обрізання мікробіом статевого члена у дітей змінювався. Після процедури та загоєння статевого члена кількість бактерій та грибків, які живуть на цьому органі, значно знижувалася. Особливо це стосується анаеробних бактерій, які вважаються потенційними індукторами запальних процесів та раку.