Исследование мужского обрезания

Микробиом нашего организма – то, что интересует многих ученых в последние годы. При этом микроорганизмы, живущие на половом члене, изучены гораздо меньше, чем в кишечнике или во влагалище.

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Существует мнение, что обрезание защищает мужчин от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Некоторые исследования действительно подтверждают эту гипотезу: было показано, например, что обрезание в определенной степени защищает от бактериального вагиноза, сифилиса, герпеса и ВИЧ.

Впрочем, результаты, касающиеся ВИЧ, противоречивы: согласно одним работам, определенная защита от вируса иммунодефицита есть, другим – что его нет. Неизвестно и то, распространяются ли эти выводы на геев, поскольку исследования проводили на гетеросексуальных мужчинах. Кроме того, результаты мог искажать тот факт, что все испытуемые вели активную половую жизнь.

Уменьшение риска заболеваний

Ученые из Нью-Йоркского университета, Медицинского центра Кливленда и Центра медицинской микологии (США) решили подойти к вопросу с другого ракурса и провели исследования с участием 11 детей мужского пола, обрезанных крайней плотью. Микробиом полового члена анализировали до и после процедуры.

Выяснилось, что до и после обрезание микробиом полового члена у детей изменялся. После процедуры и заживления полового члена количество бактерий и грибков, обитающих на этом органе, значительно снижалось. Особенно это касается анаэробных бактерий, считающихся потенциальными индукторами воспалительных процессов и рака.