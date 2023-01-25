Виагра защищает сердце и сосуды

Исследователи проанализировали электронные медицинские карты более 70 000 американских мужчин, у которых с 2006 по 2020 год была диагностирована эректильная дисфункция. Обзор показал, что те, кому назначали виагру или аналогичные ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5), реже сталкивались с потенциально опасными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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В отобранных медицинских картах содержалась информация о 23 тысячах мужчин, которым была назначена виагра или подобные препараты, и контрольная группа из более 48 тысяч человек, которым назначали другие методы лечения эректильной дисфункции.

Исследование показало, что у мужчин, принимавших ФДЭ-5, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний была на 39% ниже, чем у контрольной группы. Кроме того, общий риск смерти в этой группе был на 25% ниже, отмечают исследователи.

Также анализ показал, что принимавшие большую дозу препарата на 17% реже страдали сердечной недостаточностью, на 22% реже стенокардии и им на 15% реже делали реваскуляризацию коронарных артерий.

Недостатки исследования

Несмотря на такие перспективные результаты, эксперты, не участвовавшие в исследовании, призывают с осторожностью относиться к результатам. В первую очередь исследование не анализирует причинно-следственные связи, которые могут иметь альтернативное объяснение: например, частоту обращения к врачу и общую склонность следить за своим здоровьем в разных группах. В конце концов возможен конфликт интересов: работа финансировалась фармацевтической компанией, выпускающей собственный препарат ФДЭ-5.