Американські вчені виявили вразливість коронавірусу типу SARS-CoV-2 й завдяки цьому створили препарат, який ефективний у боротьбі проти COVID-19.

Дослідження провели фахівці Школи молекулярної інженерії імені Прітцкера (PME) в Чиказького університету США, результати опублікували в журналі Science Advances.

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Вчені пропонують лікувати COVID-19 препаратом ебселеном

Так, дослідники встановили, що найбільш вразливим у SARS-CoV-2 є протеаза Mpro, яку вчені вирішили використати в розробленні нових стратегій лікування коронавірусної інфекції.

Фахівці зазначили, що саме проти Mpro ефективний ебселен. Цей препарат має противірусну, протизапальну й антиоксидантну дії та використовується для лікування багатьох захворювань, зокрема біполярного розладу й втрати слуху.

Вчені зі США зазначили, що цей препарат також здатний знижувати активність протеази Mpro, а це своєю чергою допоможе протидіяти поширенню COVID-19.

Чому так потрібні ліки проти COVID-19

Додамо, що наразі немає ефективних ліків проти коронавірусу, фахівці всього світу працюють над їх створенням. У всьому світі медики лікують коронавірусну хворобу препаратами, які попередньо довели свою ефективність у боротьбі проти інших захворювань.

При складному перебігу коронавірусної недуги лікарі використовують інтенсивну терапію, зокрема штучну вентиляцію легенів.

До слова, у світі вже понад 21 мільйон людей інфікувалися SARS-CoV-2, з них більш ніж 775 тисяч хворих – померли. Пандемія продовжує поширюватися світом, європейські країни переживають 2 та 3 хвилі захворювання.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу