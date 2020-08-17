Американские ученые обнаружили уязвимость коронавируса типа SARS-CoV-2 и благодаря этому создали препарат, который эффективен в борьбе против COVID-19.

Исследование провели специалисты Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) из Чикагского университета США, результаты опубликовали в журнале Science Advances.

Читайте также Новый препарат более эффективен против коронавируса, чем любые антивирусные лекарства

Ученые предлагают лечить COVID-19 препаратом эбселеном

Так, исследователи установили, что наиболее уязвимым в SARS-CoV-2 является протеаза Mpro, которую ученые решили использовать в разработке новых стратегий лечения коронавирусной инфекции.

Специалисты отметили, что именно против Mpro эффективен эбселен. Этот препарат оказывает противовирусное, противовоспалительное и антиоксидантное действия и используется для лечения многих заболеваний, в частности биполярного расстройства и потери слуха.

Ученые из США отметили, что этот препарат также способен снижать активность протеазы Mpro, а это в свою очередь поможет противодействовать распространению COVID-19.

Почему так нужны лекарства против COVID-19

Добавим, что сейчас нет эффективных лекарств против коронавируса, специалисты всего мира работают над их созданием. Во всем мире медики лечат коронавирусную болезнь препаратами, которые предварительно доказали свою эффективность в борьбе против других заболеваний.

При сложном течении коронавирусной болезни врачи используют интенсивную терапию, в частности искусственную вентиляцию легких.

К слову, в мире уже более 21 миллиона человек заразились SARS-CoV-2, из них более 775 тысяч больных – умерли. Пандемия продолжает распространяться по миру, европейские страны переживают 2 и 3 волны заболевания.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала