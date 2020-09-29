Вчені припустили, що в механізмах поліпшення пам'яті після фізичних вправ відіграє система ендоканабіноїдів. Це група хімічних сполук, схожих на похідні діючих речовин канабісу.

Ендоканабіноїди циркулюють в крові й легко потрапляють в мозок. Потім вони зв'язуються зі спеціальними рецепторами, які викликають ейфорію, пише Scientific Reports.

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Крім того, ці молекули зв'язуються з рецепторами в гіпокампі, відділі мозку, який відповідає за обробку пам'яті.

Як проходило дослідження

В експерименті вчені просили 15 молодих людей проходити тести на пам'ять в різних умовах: після 30 хвилин їзди на велосипеді в помірному темпі, через 15 хвилин після інтенсивної їзди на велосипеді і після періоду відпочинку.

У тестах на пам'ять учасники виконували завдання, які вчені назвали дуже схожим на ті, які, наприклад, ми робимо, коли хочемо навчитися швидко друкувати. Кращі показники були у людей після інтенсивних навантажень.

Вчені провели учасниками магнітно-резонансну томографію та аналізи крові. Ці дослідження показали, що у найшвидших учасників були максимальні рівні ендоканабіноїдів, і гіпокамп у них демонстрував найбільшу активність.

Яке це має значення

Автори пояснили, що ендоканабіноїди впливають на те, як нервові клітини з'єднуються одна з одною за допомогою синапсів. Цей процес впливає на розвиток довгострокової пам'яті.

Науковці припускають, що спортивні заняття перед уроками в школі могли б зробити навчання більш ефективним. У багатьох молодих людей є порушення пам'яті, які можуть бути фактором ризику хвороби Альцгеймера. Якою мірою спорт може захистити від цього захворювання, повинні показати майбутні дослідження.