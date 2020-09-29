Ученые предположили, что в механизмах улучшения памяти после физических упражнений играет система эндоканабиноидов. Это группа химических соединений, похожих на производные действующих веществ каннабиса.

Эндоканнабиноиды циркулируют в крови и легко попадают в мозг. Затем они связываются со специальными рецепторами, которые вызывают эйфорию, пишет Scientific Reports.

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Кроме того, эти молекулы связываются с рецепторами в гиппокампе, отделе мозга, который отвечает за обработку памяти.

Как проходило исследование

В эксперименте ученые просили 15 молодых людей проходить тесты на память в разных условиях: после 30 минут езды на велосипеде в умеренном темпе, через 15 минут после интенсивной езды на велосипеде и после периода отдыха.

В тестах на память участники выполняли задания, которые ученые назвали очень похожими на те, которые, например, мы делаем, когда хотим научиться быстро печатать. Лучшие показатели были у людей после интенсивных нагрузок.

Ученые провели магнитно-резонансную томографию и анализы крови. Эти исследования показали, что у самых быстрых участников были максимальные уровни эндоканабиноидов, и гиппокамп у них демонстрировал наибольшую активность.

Какое это имеет значение

Авторы объяснили, что эндоканнабиноиды влияют на то, как нервные клетки соединяются друг с другом с помощью синапсов. Этот процесс влияет на развитие долгосрочной памяти.

Ученые предполагают, что спортивные занятия перед уроками в школе могли бы сделать обучение более эффективным. У многих молодых людей есть нарушения памяти, которые могут быть фактором риска болезни Альцгеймера. В какой степени спорт может защитить от этого заболевания, должны показать будущие исследования.