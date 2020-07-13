Люди, які все життя пропрацювали на сидячій роботі, в літньому віці мають менший ризик розвитку когнітивних порушень.

До такого висновку дійшли вчені з кембридзького університету, пише EurekAlert.

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Як проходило дослідження

Фахівці проаналізували спосіб життя 8500 осіб у віці від 40 до 79 років. Всі вони мали різну освіту і широке коло спілкування. Учасники заповнювали анкети про своє здоров'я, спосіб життя і захоплення. Добровольцям організували обстеження, вчені вивчили їхню фізичну активність на роботі й після неї.

Експеримент був довгостроковим – через 12 років дослідники знову визначили стан учасників і зробили ряд тестів, щоб зрозуміти, як змінилися їхні когнітивні здібності: пам'ять, уважність, швидкість читання й обробка інформації.

Результати

Люди, які працювали в офісі протягом всього періоду дослідження показали найкращі результати тестів – таких було 10%. Ті, хто займався тільки фізичною працею, погіршили свої показники майже в три рази.

Вчені відзначають, що попри результати дослідження, фізичні навантаження важливі для здоров'я. Сидячий спосіб життя збереже когнітивні здібності в старості, тільки якщо не вб'є вас раніше, ніж ви до неї доживете.