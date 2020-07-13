У людей, которые всю жизнь проработали на сидячей работе, в пожилом возрасте меньший риск развития когнитивных нарушений.

К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета, пишет EurekAlert.

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Как проходило исследование

Специалисты проанализировали образ жизни 8500 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Все они имели разное образование и широкий круг общения. Участники заполняли анкеты о своем здоровье, образе жизни и увлечениях. Добровольцам организовали обследование, ученые изучили их физическую активность на работе и после нее.

Эксперимент был долгосрочным – через 12 лет исследователи снова определили состояние участников и сделали ряд тестов, чтобы понять, как изменились их когнитивные способности: память, внимательность, скорость чтения и обработка информации.

Результаты

Люди, которые работали в офисе в течение всего периода исследования показали лучшие результаты тестов – таких было 10%. Те, кто занимался только физическим трудом, ухудшили свои показатели почти в три раза.

Ученые отмечают, что несмотря на результаты исследования, физические нагрузки важны для здоровья. Сидячий образ жизни сохранит когнитивные способности в старости, только если не убьет вас раньше, чем вы до нее доживете.