Доклінічні дослідження показали ефективність нового методу лікування мієломи під час досліджень на мишах та на клітинах людини.

Під час досліджень тривалість життя мишей з множинною мієломою збільшилась, а темпи розростання пухлини зменшились. Експерименти на клітинах людини теж показали хороші результати, повідомляє SNMMI.

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Мієлома вражає кістковий мозок і прогноз виживання пацієнтів з цією хворобою неоднозначний, адже вона часто рецидивує.

Втім, вчені з Франції повідомили хороші новини. Під час експериментів на моделях мишей нова альфа-Радіоімунотерапія 212Pb-anti-CD38 продемонструвала ефективність у запобіганні росту пухлини і й збільшила тривалість життя гризунів.

Націлена Радіоімунотерапія з використанням антитіл проти білків на мембрані пухлинних клітин вже показала ефективність з бета-частинками, але мала серйозні побічні ефекти. Використання альфа-частинок знижує небажаний радіаційний вплив на здоров'я тканини, запобігаючи побічним ефектам,

– повідомила одна з авторок дослідження Ізабель Квельвен-Бертін.

Натомість під час тестування цієї терапії на зразках клітин людини було помічено значне пригнічення проліферації пухлинних клітин вже через три дні.

Альфа-Радіоімунотерапія не лише ефективна, але і володіє клінічним потенціалом як метод лікування множинної мієломи у людини,

– йдеться в повідомленні.