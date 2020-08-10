Доклинические исследования показали эффективность нового метода лечения миеломы во время исследований на мышах и на клетках человека.

Во время исследований продолжительность жизни мышей с множественной миеломой увеличилась, а темпы разрастания опухоли уменьшились. Эксперименты на клетках человека тоже показали хорошие результаты, сообщает SNMMI.

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Миелома поражает костный мозг, и прогноз выживаемости пациентов с этой болезнью неоднозначный, ведь она часто рецидивирует.

Впрочем, ученые из Франции сообщили хорошие новости. Во время экспериментов на моделях мышей новая альфа-Радиоимунотерапия 212Pb-anti-CD38 продемонстрировала эффективность в предотвращении роста опухоли и увеличила продолжительность жизни грызунов.

Нацелена Радиоимунотерапия с использованием антител против белков на мембране опухолевых клеток уже показала эффективность с бета-частицами, но имела серьезные побочные эффекты. Использование альфа-частиц снижает нежелательное радиационное воздействие на здоровье ткани, предотвращая побочные эффекти,

- сообщила автор исследования Изабель Квельвен-Бертин.

Зато во время тестирования этой терапии на образцах клеток человека было замечено значительное угнетение пролиферации опухолевых клеток уже через три дня.

Альфа-Радиоимунотерапия не только эффективна, но и обладает клиническим потенциалом как метод лечения множественной миеломы у человека,

– говорится в сообщении.