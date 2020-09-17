Вченим вдалось встановити, що антитіла LY-CoV555 позитивно впливають на стан пацієнтів з COVID-19. Вони протестували введення антитіл у різних дозах та виявили швидше зниження вірусного навантаження в організмі, а також менший ризик госпіталізації.

Наразі опублікували проміжні результати другої фази клінічних досліджень за участю 450 пацієнтів з коронавірусною хворобою від легкого до помірного ступеня тяжкості. Вчені з американської компанії Eli Lilly і канадської AbCellera протестували три дозування препарату і порівняли результати з плацебо. Спрацювала лише один, проте без будь-яких побічних ефектів, пише Stat.

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Який вплив виявили вчені

Попри те, що більшість пацієнтів, зокрема група плацебо, продемонстрували майже повне знищення вірусу в організмі до 11 днів після інфікування. Терапія антитілом LY-CoV555 знизила вірусне навантаження в більш ранні терміни, а також скоротила частку пацієнтів з вищим вірусним навантаженням на більш пізньому етапі спостережень.

Антитіла також знижували ризики госпіталізацій — вони потрібні були тільки 1,7% тих, хто проходив лікування LY-CoV555 в порівнянні з групою плацебо, де цей показник був 6%.

Ніхто з добровольців не потребував в штучної вентиляції легенів і не помер під час дослідження,

– уточнили автори.

Лікування також поліпшило клінічні симптоми COVID-19 і не викликало серйозних побічних ефектів. В середньому, побічні ефекти були аналогічні тим, що і в групі плацебо.

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Дозування терапії

Крім того, вчені виявили, що дозування LY-CoV555 може бути незнаним. Попри те, що зазвичай терапія демонструє кращі ефекти при збільшенні дози, однак цього разу так не сталося.

На думку авторів, проблема може бути в тому, що вони оцінювали вірусне навантаження досить пізно, коли більшість пацієнтів вже і так відчували певне поліпшення.

Перспектива застосування антитіла

Незабаром команда опублікує повні результати другої фази, щоб подати заявку американському регулятору FDA на екстрене використання LY-CoV555 до того, як будуть досягнуті результати фінальної фази досліджень.