Ученым удалось установить, что антитела LY-CoV555 положительно влияют на состояние пациентов с COVID-19. Они протестировали введение антител в различных дозах и обнаружили быстрое снижение вирусной нагрузки в организме, а также меньший риск госпитализации.

Сейчас опубликовали промежуточные результаты второй фазы клинических исследований с участием 450 пациентов с коронавирусной болезнью легкой и средней степени тяжести. Ученые из американской компании Eli Lilly и канадской AbCellera протестировали три дозировки препарата и сравнили результаты с плацебо. Сработала только одна, тем не менее без каких-либо побочных эффектов, пишет Stat.

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Какое влияние обнаружили ученые

Несмотря на то, что большинство пациентов, в том числе группа плацебо, продемонстрировали почти полное уничтожение вируса в организме до 11 дней после инфицирования. Терапия антителом LY-CoV555 снизила вирусную нагрузку в более ранние сроки, а также сократила долю пациентов с высокой вирусной нагрузкой на более позднем этапе наблюдений.

Антитела также снижали риски госпитализаций – они нужны были только 1,7% тех, кто проходил лечение LY-CoV555 по сравнению с группой плацебо, где этот показатель был 6%.

Никто из добровольцев не нуждался в искусственной вентиляции легких и не умер во время исследования,

– уточнили авторы.

Лечение также улучшило клинические симптомы COVID-19 и не вызвало серьезных побочных эффектов. В среднем, побочные эффекты были аналогичны тем, что и в группе плацебо.

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Дозировка терапии

Кроме того, ученые обнаружили, что дозировка LY-CoV555 может быть незначительной. Несмотря на то, что обычно терапия демонстрирует лучшие эффекты при увеличении дозы, однако на этот раз так не произошло.

По мнению авторов, проблема может быть в том, что они оценивали вирусную нагрузку достаточно поздно, когда большинство пациентов уже и так чувствовали некоторое улучшение.

Перспектива применения антитела

Вскоре команда опубликует полные результаты второй фазы, чтобы подать заявку американскому регулятору FDA на экстренное использование LY-CoV555 до того, как будут достигнуты результаты финальной фазы исследований.