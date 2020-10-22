Законодавство України щодо донорства крові та контролю за системою крові увідповіднили до європейського. Зеленський підписав закон, який рада прийняла 30 вересня.

Президент України Володимир Зеленський 21 жовтня підписав Закон "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" № 931-IX. Про це розповіла пресслужба глави держави на офіційному сайті.

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Верховна Рада віддала 251 голос за цей закон 30 вересня 2020 року. У документі виписані:

Принципи державної політики у сфері заготівлі, тестування, перероблювання, зберігання, розподілу, транспортування й реалізації донорської крові та її компонентів.

Засади функціонування системи крові.

Стандарти безпеки і якості донорської крові та її компонентів.

Умови надання необхідної кількості якісних і безпечних компонентів донорської крові та рівного доступу українців до них.

Українське законодавство у такий спосіб адаптували до правової системи Європейського Союзу, що передбачала Угода про асоціацію України та ЄС.

Важливо додати, що тепер в Україні мають створити:

Спеціальний орган для ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їх роботою, а також обробки інформації про негативні випадки операцій з донорською кров'ю.

Національний реєстр донорів крові, а так само і людей, які не можуть бути донорами.

Закон передбачає й можливість залучення інвестицій та потенціалу приватних структур до системи крові – під державним контролем.



Як підготуватися до донорства / Інфографіка 24 каналу

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