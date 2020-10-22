Безопасная кровь и равный к ней доступ: Зеленский подписал закон о донорстве
Законодательство Украины о донорстве крови и контроле за системой крови привели в соответствие к европейскому. Зеленский подписал закон, который Рада приняла 30 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-IX. Об этом рассказала пресс-служба главы государства на официальном сайте.
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Верховная Рада отдала 251 голос за этот закон 30 сентября 2020 года. В документе прописаны:
- Принципы государственной политики в сфере заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов.
- Основы функционирования системы крови.
- Стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.
- Условия предоставления необходимого количества качественных и безопасных компонентов донорской крови и равного доступа украинцев к ним.
Важно добавить, что теперь в Украине должны создать:
- Специальный орган для лицензирования деятельности субъектов системы крови, контроля за их работой, а также обработки информации о негативных случаях операций с донорской кровью.
- Национальный реестр доноров крови, а так же и людей, которые не могут быть донорами.
Закон предусматривает и возможность привлечения инвестиций и потенциала частных структур к системе крови – под государственным контролем.
Как подготовиться к донорству / Инфографика 24 канала
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