Законодательство Украины о донорстве крови и контроле за системой крови привели в соответствие к европейскому. Зеленский подписал закон, который Рада приняла 30 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября подписал Закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" № 931-IX. Об этом рассказала пресс-служба главы государства на официальном сайте.

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Верховная Рада отдала 251 голос за этот закон 30 сентября 2020 года. В документе прописаны:

Принципы государственной политики в сфере заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов.

Основы функционирования системы крови.

Стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов.

Условия предоставления необходимого количества качественных и безопасных компонентов донорской крови и равного доступа украинцев к ним.

Украинское законодательство таким образом адаптировали к правовой системе Европейского Союза, как предусматривало Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

Важно добавить, что теперь в Украине должны создать:

Специальный орган для лицензирования деятельности субъектов системы крови, контроля за их работой, а также обработки информации о негативных случаях операций с донорской кровью.

Национальный реестр доноров крови, а так же и людей, которые не могут быть донорами.

Закон предусматривает и возможность привлечения инвестиций и потенциала частных структур к системе крови – под государственным контролем.



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