Верховная Рада Украины приняла закон о качестве и безопасности компонентов донорской крови. Это поможет создать современную систему крови, которая будет отвечать требованиям ЕС.

За законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" проголосовали 251 депутат во время заседания Верховной Рады 30 сентября, пишет 24 канал.

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Что предусматривает закон о качестве донорской крови:

Отменяет норму сдавать донорскую кровь по прописке.

Создание реестра доноров крови в рамках системы eHealth. В частности, в системе можно будет увидеть количество доноров по стране и их противопоказания.



Установление четких требований и стандартов безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, прослеживаемости, гемонадзора.

Донорство крови будет развиваться на основе добровольных и безвозмездных основаниях (отход от старой системы поощрения – вознаграждения, а приведение системы льгот в соответствие с требованиями европейского регулирования).

Напомним, что из-за пандемии, показатели донорской крови по Украине снизились в 2-4 раза. В связи с этим, в зоне риска оказались все граждане, нуждающиеся в срочном хирургическом вмешательстве.



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