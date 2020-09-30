Верховна Рада України прийняла закон про якість та безпеку компонентів донорської крові. Це допоможе створити сучасну систему крові, яка відповідатиме вимогам ЄС.

За законопроєкт №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" проголосували 251 депутат під час засідання Верховної Ради 30 вересня, пише 24 канал.

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Що передбачає законопроєкт про якість донорської крові:

Крім того, скасовує норму здавати донорську кров за пропискою.

Буде створено реєстр донорів крові.

Встановлення чітких вимог та стандартів щодо безпеки та якості донорської крові й компонентів крові, простежуваності, гемонагляду.

Донорство крові буде розвиватися на основі добровільних та безоплатних підстав (пропонують відійти від старої системи заохочення – грошової винагороди, а приведення системи пільг у відповідність до вимог європейського регулювання).

Нагадаємо, що через пандемію, показники донорської крові по Україні знизились у 2-4 рази. У зв'язку з цим, в зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання.



Як підготуватися до здачі крові / Інфографіка 24 каналу