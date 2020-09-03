Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає накладання штрафу на тих донорів крові, які надали неправдиву інформацію про свій стан здоров'я.

У першому читанні 3 вересня депутати Верховної Ради ухвалили за основу законопроєкт №3649, йдеться на сайті парламенту.

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Згідно з текстом законопроєкту, в Україні пропонують запровадити адміністративну відповідальність за неправильно надану інформацію про себе донорами крові. "Дезінформаторів" планують штрафувати розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 гривень).

У документі йдеться, що штраф накладатимуть за ненадання даних або надання неправдивої інформації про стан свого здоров'я людиною, яка здійснює донацію крові або її компонентів й це негативним чином позначилося на безпеці та якості заготовленої крові (або її компонентів).

Чому це недоречно

В Україні й до початку пандемії було недостатньо охочих здати кров. Міністерство охорони здоров'я у квітні 2020 року повідомило, що у зв'язку з пандемією донорів стало ще менше. Відтак, в Україні виник дефіцит донорської крові.

Згідно з даними МОЗ, показники донорської крові по Україні знизились у 2-4 рази. У зв'язку з цим, в зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання.

А ось накладання штрафів може відлякати громадян, які планують зробити хорошу справу. Тим паче щоб стати донором, людина обов'язково повинна пройти відповідне медичне обстеження у медзакладі.



Як підготуватися до здачі крові / Інфографіка 24 каналу