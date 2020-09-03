В Україні хочуть штрафувати донорів крові, які надали неправдиву інформацію про своє здоров'я
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає накладання штрафу на тих донорів крові, які надали неправдиву інформацію про свій стан здоров'я.
У першому читанні 3 вересня депутати Верховної Ради ухвалили за основу законопроєкт №3649, йдеться на сайті парламенту.
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Згідно з текстом законопроєкту, в Україні пропонують запровадити адміністративну відповідальність за неправильно надану інформацію про себе донорами крові. "Дезінформаторів" планують штрафувати розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 гривень).
У документі йдеться, що штраф накладатимуть за ненадання даних або надання неправдивої інформації про стан свого здоров'я людиною, яка здійснює донацію крові або її компонентів й це негативним чином позначилося на безпеці та якості заготовленої крові (або її компонентів).
Чому це недоречно
В Україні й до початку пандемії було недостатньо охочих здати кров. Міністерство охорони здоров'я у квітні 2020 року повідомило, що у зв'язку з пандемією донорів стало ще менше. Відтак, в Україні виник дефіцит донорської крові.
Згідно з даними МОЗ, показники донорської крові по Україні знизились у 2-4 рази. У зв'язку з цим, в зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують термінового хірургічного втручання.
А ось накладання штрафів може відлякати громадян, які планують зробити хорошу справу. Тим паче щоб стати донором, людина обов'язково повинна пройти відповідне медичне обстеження у медзакладі.